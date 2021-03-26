هند جاد تعزى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج وتشيد بالتحرك الرسمى والشعبى السريع

جدة - نرمين السيد - وأشادت برد الفعل الرسمى والشعبى السريع، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق فى الحادث، وكشف كافة الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، كما وجه بانتقال رئيس الوزراء وبرفقته وزراء الصحة والتضامن الاجتماعى والنقل لموقع الحادث، لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا وتكليف القوات المسلحة بالمشاركة فى نقل المصابين والرعاية الطبية، كما أشادت بالتكامل بين الوزارات، وتحركها السريع، لتوجيه أوجه الرعاية الطبية، وللتخفيف عن أهالى الشهداء وتقديم يد العون إليهم.

كما أشادت بالاستجابة السريعة لأهالى سوهاج، الذين وفدوا من كل قرية ومركز للتبرع بدمائهم لإنقاذ المصابين، وهو تصرف ينم عن تكاتف المصريين وقت الأزمة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وتفسير أسباب الحادث بناء على كلام مرسل وانتظار تحقيقات النيابة العامة، التى لن تدخر وسعاً للوصول إلى الحقيقة، وإعادة الحق لأصحابه، ومحاسبة المقصرين.