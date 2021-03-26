جدة - نرمين السيد - وأشادت برد الفعل الرسمى والشعبى السريع، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق فى الحادث، وكشف كافة الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، كما وجه بانتقال رئيس الوزراء وبرفقته وزراء الصحة والتضامن الاجتماعى والنقل لموقع الحادث، لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا وتكليف القوات المسلحة بالمشاركة فى نقل المصابين والرعاية الطبية، كما أشادت بالتكامل بين الوزارات، وتحركها السريع، لتوجيه أوجه الرعاية الطبية، وللتخفيف عن أهالى الشهداء وتقديم يد العون إليهم.
كما أشادت بالاستجابة السريعة لأهالى سوهاج، الذين وفدوا من كل قرية ومركز للتبرع بدمائهم لإنقاذ المصابين، وهو تصرف ينم عن تكاتف المصريين وقت الأزمة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وتفسير أسباب الحادث بناء على كلام مرسل وانتظار تحقيقات النيابة العامة، التى لن تدخر وسعاً للوصول إلى الحقيقة، وإعادة الحق لأصحابه، ومحاسبة المقصرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هند جاد تعزى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج وتشيد بالتحرك الرسمى والشعبى السريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.