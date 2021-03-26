وزير الإسكان: معدات المقاولون العرب جاهزة للتعامل مع آثار حادث قطارى سوهاج

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جدة - نرمين السيد - وأشار الجزار، فى بيان للوزارة، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه وجه مسؤولى الشركة بحشد أى معدات للتعامل والمساعدة فى جهود إخلاء منطقة الحادث، وكذلك سيارات الإسعاف التى تتبع الشركة، وأن تكون كلها جاهزة للتعامل بتعليمات من محافظ سوهاج.
وتقدم الدكتور عاصم الجزار، بخالص العزاء لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع مصابى الحادث.
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