حكم توزيع الشخص ممتلكاته حال حياته والتفضيل بين الأبناء

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار عبر حسابها على "فيسبوك": "ليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعى الزيادة فى الهبة".
وأكدت: "لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده فى الهبة، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة".
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