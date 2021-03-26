فيديو.. مدير مستشفى سوهاج التعليمى: أغلب إصابات حادث القطار كسور وكدمات

جدة - نرمين السيد - وأشار عزالعرب، فى تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، إلى أنه تم تقييم بقية الحالات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، وسط تواجد جميع الأطقم الطبية بالمستشفى والمستشفيات المجاورة فور تلقى إشارة بالحادث.

وتابع: "تلقينا الدعم من جميع الجهات المعنية فى الدولة، وأحمد الله أن أغلب الحالات مستقرة، وطبقًا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان، فإنه سيجرى نقل حالتين من مستشفى سوهاج التعليمى إلى معهد ناصر لاستكمال العلاج نظرا لحالتهما الحرجة".

واستطرد مدير مستشفى سوهاج التعليمى: "تم توفير كميات كبيرة من أكياس الدم ووصلنا مجموعة من المتبرعين، وجميع المستلزمات والأدوية التى تحتاجها المستشفى موجودة، وكل الجهات الخيرية تبرعاتها لا تتوقف منذ بداية الحادث، والأطقم الطبية كلها متواجدة منذ وقوع الحادث".

ولفت إلى أن أغلب الإصابات تتراوح ما بين كسور متفرقة فى الجسم وكدمات وارتجاج واشتباه ما بعد الارتجاج، وكانت هناك حالة خطيرة مصابة بنزيف فى المخ وكسور متفرقة وخلع فى مفصل الحوض ومفصل الركبة، وتم التعامل مع الحالة بواسطة الإسعافات الأولية وأجرى اللازم لهذه الحالة، وسيتم نقل المصاب إلى القاهرة، موضحًا أن الحالات الخفيفة ستبقى تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، وبعدها يمكنهم الخروج من المستشفى ومتابعتهم فى العيادات الخارجية.