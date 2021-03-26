النائب أحمد رمزى يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن حادث سوهاج 

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، إعمالاً لحكم المادة 134 من الدستور، والمواد أرقام 212، 213، 214 من اللائحة الداخلية للمجلس، على إثر حادث قطارى سوهاج الذى وقع فى ظهر اليوم، أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا.





وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بيان صدر له اليوم، أنه على الرغم من الدعم المطلق الذى وجدته هيئة سكك حديد مصر، من الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى كلف الدولة مليارات الجنيهات، وبالرغم من هذا إلا أننا نٌصدم من وقت لأخر بفاجعة تصادم القطارات، استشهاد وإصابة عشرات الركاب كل عام، نتيجة إصرار وزارة النقل، وهيئة سكك حديد مصر، على اسلوبها العقيم فى إدارة القطاع، وعدم مسايرة التوجه العالمى فى تقليل تدخل العنصر البشرى فى العمل بهذا القطاع، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة فيه. ووفقاُ لهذه المعطيات طالب النائب بضرورة توضيح الأسباب الحقيقية بالأدلة المقنعة للحادث وإعلانها للمواطنين، فضلاً عن توضيح موقف الوزارة، لمنع تكرار تلك الحوادث الجسيمة من خلال تدريب وتأهيل العاملين.

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