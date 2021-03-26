وزير شؤون المجالس النيابية ينعى ضحايا قطار سوهاج

جدة - نرمين السيد - ‏وقال فى بيان: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين ويمنّ عليهم بالشفاء العاجل". واختتم قائلاً: "نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر أو سوء".

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