لميس الحديدى تعلق على شماتة ومزايدات الإخوان بشأن حادث القطار: ارحمونا بقى

جدة - نرمين السيد - ووصفت خلال حديثها ببرنامجها "كلمة أخيرة" الذى يعرض على فضائية on أن مزايداتكم أصبحت قميئة، مشيرة إلى أن الحكومة ستحاسب المقصر والمتسبب فى هذا الحادث الأليم.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين فى محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا.