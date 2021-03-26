سفير عمان بالقاهرة يعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى سوهاج 

جدة - نرمين السيد - وقدم الرحبى صادق التعازى لمصر حكومةً و شعباً و بشكل أخص أهل الضحايا، سائلاً الله أن يتغمدهم برحمته ورضوانه، وأن يسكنهم جنات الخلد، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وقال: "حفظ الله مصر و جميع أوطاننا".

كما تقدمت سفارة سلطنة عُمان لدى مصر بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر، وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويغفر لهم، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وندعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".