"الأعلى للإعلام" يشيد بالتغطية الإعلامية السريعة والمتزنة لحادث تصادم قطاري سوهاج

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، معربا عن تعازيه لذوي ضحايا الحادث الأليم.

وتقدم المجلس بخالص العزاء في ضحايا الحادث داعيا الله أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، متمنا أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.



وأشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحرك السريع لمؤسسات واجهزة الدولة للتعامل مع الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة ، وكذلك وسائل الاعلام والتغطية السريعة والمتزنة للحادث والتزامها بنقل تطورات الحادث ونشر البيانات الصحيحة دون نشر أي إثارة تسئ للضحايا وذويهم.



وشدد المجلس على ضرورة اتباع الأكواد الاعلامية التي تحظر نشر صور الجثث والأشلاء والدماء مراعاة لمشاعر أهالي الضحايا وعدم إثارة الرأى العام الذى يرفض المبالغة فى التعامل مع مثل هذه الحوادث.