تركيا تعزي في ضحايا حادث قطارى سوهاج وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

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قدمت وزارة الخارجية التركية، العزاء لمصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.
وقالت الخارجية التركية في بيان نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر": تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة ضحايا وإصابة العديد منهم، في حادث القطارين الذي وقع في طهطا بمحافظة سوهاج المصرية.. نتمنى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا للشعب المصري وأهالي الضحايا".
كما قدمت الرئاسة التركية عبر المتحدث باسمها فخر الدين ألتون تعازيها، وقالت "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين جراء حادث القطار في سوهاج بمصر، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق".
وبعث الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.
وتعبيرًا عن تضامنهم مع مصر وقيادتها وشعبها، قدم عدد من الدول التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم، حيث أسفرت الواقعة عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
من جانبه بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، ببرقیة تعزیة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي رئیس الجمھوریة، عبر فیھا عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحایا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوھاج، والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحایا والمصابین، سائلا الله المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته ویسكنھم فسیح جناته ویلھم ذویھم الصبر والسلوان وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.
بيان وكالة الكويت
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقیة تعزیة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي، أعرب خلالها عن تعازيه وصادق مواساته في ضحایا حادث القطارين، داعيا الله عز وجل أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ویلھم ذویھم الصبر والسلوان، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.
كما بعث رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ببرقیة تعزیة مماثلة.
بدوره بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج.
بيان وكالة الأنباء البحرين
وأعرب الملك حمد - في البرقية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما للرئيس السيسي وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
في السياق ذاته بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر .
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس المصري.
بيان وكالة الأنباء الإماراتية
وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.
وقدم تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، سائلاً المولى عزوجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
من جانبه أعرب الأمين العام، د يوسف العثيمين عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة مصر في حادثة تصادم القطارين الذي وقع في محافظة سوهاج. كما أعرب العثيمين عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق، بعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.
بيان وكالة الأنباء العمانية
وكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على تويتر: نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. وتضامناً مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لأنعقادها
تغريدة رئيس الوزراء العراقي
كما كتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: مواساتنا وتعازينا للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص، يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد.
تغريدة الدبيبة
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74 ، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).
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