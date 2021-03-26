تركيا تعزي في ضحايا حادث قطارى سوهاج وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

قدمت وزارة الخارجية التركية، العزاء لمصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

وقالت الخارجية التركية في بيان نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر": تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة ضحايا وإصابة العديد منهم، في حادث القطارين الذي وقع في طهطا بمحافظة سوهاج المصرية.. نتمنى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا للشعب المصري وأهالي الضحايا".

كما قدمت الرئاسة التركية عبر المتحدث باسمها فخر الدين ألتون تعازيها، وقالت "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين جراء حادث القطار في سوهاج بمصر، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق".





وبعث الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.