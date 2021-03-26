قنوات المتحدة تقرر إيقاف كافة البرامج الترفيهية اليوم تزامنا مع حالة الحزن على ضحايا حادث قطاري سوهاج

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ايقاف كافة البرامج الترفيهية علي القنوات التلفزيونية اليوم تزامنا مع حالة الحزن والأسي التي يشعر بها المصريون بعد وقوع حادث قطاري سوهاج. وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس الإدارة، قرر ايقاف كافة البرامج الترفيهية علي القنوات التلفزيونية اليوم تزامنا مع حالة الحزن والاسي التي يشعر بها المصريون بعد وقوع حادث قطاري سوهاج.

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