عضو تنسيقية الأحزاب: أهمية برامج الحماية الاجتماعية تشمل الدعم المعنوى والتأهيلى للمرأة بجانب"المالى"

استعرضت شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مدى أهمية برامج الحماية الاجتماعية التى تعمل عليها الدولة فى الوقت الحالى لصالح المرأة، خلال كلمتها بالصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والذى جاء بعنوان " المرأة المصرية أيقونة الوطن "، مؤكدة أن المرأة المتعلمة صاحبة الفرص الأكبر بالتواجد فى العمل، ولكن قدمت الدولة برامج تسعى لتقديم حياة كريمة للمرأة المصرية ولا تستهدف تقديم دعم مالى فقط بل دعم معنوى أيضا.

وأوضحت أن المرأة غير المتعلمة فرصها ضئيلة فى العمل ولكن وفرت الدولة لها دخل بجانب فرصة تدعمها فى التواجد بسوق العمل، حتى يكون لديها عملها الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واشتراط برنامج تكافل وكرامة لتعليم المرأة المعيلة لأبنائها حتى تحصل على دخل وغيرها، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة وحياة كريمة ومستورة" وغيرها من البرامج التى انطلقت خلال الفترة الأخيرة لا تنحسر فقط فى الاستفادة المادية لكن أهميتها الكبرى تأتى فيما يقدم من دعم معنوى وتأهيلي لصالح المرأة وأبنائها، قائلة "هذه المبادرات الهامة تساعد فى تمكين المرأة بجميع النواحى وإحداث نقلة حقيقية فى حياتها".

وتقول إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المرأة هى الركيزة الأساسية فى الحفاظ على الهوية الوطنية وهى خط الدفاع الأول لتعليم النشء والأطفال فى غرس القيم والمبادىء الوطنية، لافتة إلى أن دورها فى ذلك على مر العصور واضح وهى الشريك الأساسى والرئيسى فى الثورات ودعم الدولة المصرية أمام محاولات تهديدها .

وأشار إلى أن المرأة حاليا تعيش تمكين سياسى واسع، كما تتواجد فى السلطة التنفيذية والتى جاءت بناء على الكفاءات، وهو ما يعكس قيادة حكيمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدعم تمكين المرأة وإحداث فرص لها فى التمثيل بكافة المناصب .

وشددت أن وجود برامج الحماية الاجتماعية منها "تكافل وكرامة" ويصل عدد المستفيدين لـ 78 % من المرأة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدعم المواطن وبالأخص المرأة، وتساعدها فى اقتحام سوق العمل.

ويأتى الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان المرأة المصرية أيقونة الوطن، والذى يستعرض نماذج مضيئة للمرأة المصرية منذ فجر التاريخ، ودور المرأة كركيزة أساسية من ركائز الحفاظ على الهوية المصرية وبناء المجتمع وتماسكه، والتحديات التى تواجهها المرأة داخليا وخارجيا، والآثار المترتبة على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ودور برامج الحماية الاقتصادية فى إتاحة فرصة تنافسية للمرأة المعيلة وغير المتعلمة، وأهمية تنفيذ توجيه الرئيس بتذليل العقبات أمام المرأة وخصوصا المعيلة فى الحصول على قروض من أجل المشروعات الصغيرة.

وجاء الصالون بإدارة ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبحضور الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، وآية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان الألفى عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.