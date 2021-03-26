أحمد مقلد نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة موجه لوزير النقل بشأن حادث قطارى سوهاج

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج.
وأضاف "مقلد" فى طلب الإحاطة، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة، حيث أننا اليوم قد شاهدنا حادث أليم انتهى إلى مصرع وإصابة عشرات الأشخاص ولما كانت أعلنت الوزارة عن برنامج تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية.
وتابع فى طلب الإحاطة: "ايمانا منا بالمسؤولية تجاه معرفة ملابسات الحادث وذلك للوقوف على أسبابه وتقدير مدى المسئولية التقصيرية في الحادث محل طلب الإحاطة.
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