النائبة أميرة صابر في طلب أحاطه لوزير النقل: هذه المرة يجب أن يحاسب كل مسؤول مقصر

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى وزير النقل، كامل الوزير، بشأن حادث اصطدام قطاري سوهاج.



وقالت النائبة أميرة صابر، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك "اليوم هو يوم أليم ، تعتصر القلوب فيه حزناً علي دماء أبرياء أهدرها الإهمال الجسيم في مشهد كارثي اعتدناه للأسف كل عام و أحياناً أكثر من حادث أليم يقع في العام الواحد، ٣٢ وفاة و ١٨٠ مصاب هو ما أعلنت عنه وزارة الصحة بينما الأرقام مرشحة للزيادة".

وأضافت "العشرات من حوادث القطارات الكارثية يقع أغلبها علي خط الصعيد ، الصعيد الأقل حظاً وكل مرة لا نتعلم من الدرس و لا نوقف نزيف الخسارات

هذه المرة يجب أن يفتح ملف تطوير السكك الحديد بكل شفافية و أن يعاقب و يحاسب حساباً عسيراً كل مسؤول كان طرفاً في هذا التقصير، وسنستخدم كل الأدوات الرقابية لنقف علي حقيقة الأمور فدماء المصريين أغلي كثيراً من أن يستمر هذا النزيف المستمر دون تدخل حاسم للردع ولإصلاح الأوضاع

وتابعت: هذا نص تقدمي بطلب إحاطة للسيد وزير النقل /كامل الوزير

طلب إحاطة

تصادم قطاري سوهاج

السيد المستشار / حنفي الجبالي

رئيس مجلس النواب

تحية طيبه وبعد،

أتشرف بأن أقدم لسيادتكم طلب احاطة عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور، والمادة212 من اللائحة أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجها إلى:

السيد الفريق/ كامل الوزير وزير النقل

في شأن حادثة تصادم قطاري سوهاج

حيث أننا اليوم قد شاهدنا حادثاً أليماً يذكرنا بمسلسل متكرر دائماً ما ينتهي إلي وفاة وإصابة عشرات المواطنين ولما كانت الوزارة قد أعلنت عن برنامج تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية من أموال المصريين

وإيماناً منا بالمسؤولية تجاة معرفة ملابسات الحادث وذلك للوقوف على أسبابه وتقدير مدى المسئولية التقصيرية والسياسية في الحادث محل طلب الإحاطة

لذا أتوجه لسيادتكم بطلب الإحاطة للسيد وزير النقل.