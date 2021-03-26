- 1/2
- 2/2
تقدم النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة212 من اللائحة، موجها إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل فى شأن حادث تصادم قطارى سوهاج الذى تسبب فى مصرع 34 مواطنا و108 مصابين حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة.
وجاء موضوع طلب الإحاطة :" شعر المصريين بألم كبير بعد أن شاهدوا القتلى والمصابين اثر هذا الحادث الاليم وهو الأمر الذى دفعنا كنواب عن الشعب لطلب محاسبة المسؤول السياسى الأول عن الحادث وزير النقل ومعرفة من الذى أخطأ وتسبب فى هذه الحادثة المفجع، فمنذ سنوات تقدمنا بخطة لتطوير السكة الحديد وشعرنا بتفاعل كبير عندما تدخل رئيس الجمهورية وأعلن أولوية قصوى لتطوير هذه المنظومة ورغم الجهد المبذول من قبل الدولة فى هذا الشأن إلا أن هناك حوادث مريبة تخلف عنها عشرات القتلى والمصابين وآخرها هذا الحادث الاليم ونريد أن نضع حدا لهذه الحوادث ومحاسبة كل مقصر فى حق هذا الشعب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب علاء عصام في طلب إحاطة: نطلب محاسبة وزير النقل المسؤول السياسي الأول عن حادث قطارى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.