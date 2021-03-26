المتحدث باسم "تنسيقية شباب الأحزاب" تذيع بيان تعزية ضحايا حادث قطارى سوهاج

ألقت شيماء عبد الإله المتحدثة الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان التنسيقية التى عزت فيه ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم، وراح ضحيته عشرات المواطنين والمصابين، جاء ذلك خلال افتتاحية الصالون السياسي التي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء اليوم، بعنوان المرأة المصرية أيقونة وطن.

وجاء نص البيان كالتالي:"تتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الاهتمام حالة المصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل، وإذ تعرب التنسيقية عن تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، فإنها تؤكد أنها مستمرة في مراقبة الأداء الحكومي في التعامل مع الحادث وتداعياته، وكذلك الكشف عن كافة الحقائق في التحقيقات بشفافية ونزاهة".

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث القطار.

وتؤكد التنسيقية أنه هناك مجموعة من نواب التنسيقية توجهت لمكان الحادث، على أن يواصل النواب التواجد بموقع الحادث للاطمئنان على سلامة المصابين وتلقيهم العلاج اللازم.

يذكر أن الصالون التي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم يتناول نماذج مضيئة للمرأة المصرية منذ فجر التاريخ، ودور المرأة كركيزة أساسية من ركائز الحفاظ على الهوية المصرية وبناء المجتمع وتماسكه، والتحديات التي تواجهها المرأة داخليا وخارجيا، والآثار المترتبة على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ودور برامج الحماية الاقتصادية في إتاحة فرصة تنافسية للمرأة المعيلة وغير المتعلمة، وأهمية تنفيذ توجيه الرئيس بتذليل العقبات أمام المرأة وخصوصا المعيلة في الحصول على قروض من أجل المشروعات الصغيرة.

تدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتحدث في الصالون الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، واية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وايمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وايمان الالفي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.