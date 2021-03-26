قالت المنظمة البحرية الدولية إنها تتابع عن كثب حادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية، (إيفر جرين)، في قناة السويس.
وقال الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، كيتاك ليم: "أشد على أيدى السلطات المصرية، وكذلك عمّال الإنقاذ والقاطرات والجرافات وجميع الأطراف الأخرى، الذين يعملون بلا كلل لإعادة تعويم السفينة بأمان واستئناف العبور بأسرع وقت ممكن، عبر أكثر طرق عبور التجارة البحرية ازدحاما فى العالم.. أقدر جهود كل فرد يشارك فى هذا الأمر.
وتابع قائلا، في بيان وزعه المركز الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة،: "إنني على دراية بتبعات الإغلاق المؤقت للقناة، وأدعو أصحاب المصلحة عبر سلسلة الإمداد إلى التحلي بالصبر؛ بينما يعمل الجميع من أجل ضمان أن تبقى السفينة وطاقمها وحمولتها والبيئة متمتعين بالحماية.
وقال الأمين العام للمنظمة، في ختام بيانه،: أتطلع إلى تلقى المعلومات من التحقيقات الجارية فى الواقعة لكى تتمكن المنظمة البحرية الدولية من التصرف بناء على أى توصيات مناسبة مستمدة من النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنظمة البحرية الدولية تشيد بتعامل مصر مع جنوح سفينة فى قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.