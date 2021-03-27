طلب مناقشة عامة أمام الشيوخ غدا للوقوف على ملابسات حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - ودعت رمزى، فى طلب المناقشة العامة ضرورة حضور الجهات المعنية لمجلس الشيوخ، للوقوف على أبعاد الحادث، وما تسبب فيه، مشددة على ضرورة معاقبة المقصرين أشد عقاب، ولا سيما حال ثبوت تقصير متعمد.

وتابعت أنه على الرغم من كل جهود التطوير ورفع كفاءة مرفق السكك الحديدية، إلا أن العنصر البشرى يبقى هو أهم العناصر التى تحتاج إلى التطوير، فالغالبية العظمى من حوادث السكك الحديدية فى مصر ترجع إلى خطأ العنصر البشرى، وهو ما يبرز معه جليًا ضعف قدرة بعض العناصر البشرية الموجودة بهيئة السكك الحديدية وحاجتها إلى التدريب والتأهيل الجيد.

وأوضحت أن الدولة أنفقت على مشروعات تطوير السكك الحديدية 181 مليار جنيه، عبارة عن 40 مليار جنيه تم إنفاقها خلال الستة سنوات السابقة وتنفيذ مشروعات حالية بقيمة 86 مليار جنيه، ومخطط البدء فى تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 55 مليار جنيه.

وأكدت رمزى، فى تصريحات لها اليوم، أن نواب المجلسين على أتم استعداد للتعاون بجميع الأدوات الرقابية لمواجهة هذا التقصير ومنع تكراره مجددا، مشددة على ضرورة أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد، دون استثناء، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتقدمت عضو مجلس الشيوخ، بخالص العزاء لأهالى الضحايا، مشيدة بحراك الحكومة السريع بالتعامل مع الموقف بتوجيهات رئيس الوزراء للتعامل مع الحالات المصابة وذهابه لمقر الحادث لمتابعته.