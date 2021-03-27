وزير الأوقاف : صلاة الغائب على شهداء حادث قطارى سوهاج بالسيدة نفيسة اليوم

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه مواساة لأهالى شهداء حادث قطارى سوهاج فإنه سيصلى مع قيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواحهم جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها اليوم السبت عقب صلاة العشاء.





وأضاف، في بيان له، أنه سيتم مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعى ، فى رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالى الشهداء فى مصابهم الأليم. وتابع: "نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

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