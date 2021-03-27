تهديد من الداخل والخارج.. لميس جابر تروى قصة محاصرة إنجلترا لـ بونابرت

جدة - نرمين السيد - واصلت الإعلامية لميس جابر سرد حكايتها بشأن الصراع الذى وقع بين فرنسا وإنجلترا أثناء فترة حكم نابليون بونابرت لفرنسا، وكشفت عن تفاصيل الخطة التى وضعتها إنجلترا لمحاصرة بونابرت.





وقالت جابر خلال برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، إن إنجلترا وضعت خطة للتصدى لنفوذ فرنسا لإجبار نابليون على الرجوع لبلاده فبدأت بحصار جزيرة مالطة، وتحالفت مع تركيا وروسيا واستولوا على جزيرة كورفوا باليونان بعد رحيل الفرنسيين عنها، فأصبحت فرنسا مهددة من الداخل والخارج.

وأضافت أن نابليون قرر الرحيل عن مصر والعودة إلى فرنسا حتى يحافظ عليها من خطر إنجلترا.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا