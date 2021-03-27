وقالت جابر خلال برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، إن إنجلترا وضعت خطة للتصدى لنفوذ فرنسا لإجبار نابليون على الرجوع لبلاده فبدأت بحصار جزيرة مالطة، وتحالفت مع تركيا وروسيا واستولوا على جزيرة كورفوا باليونان بعد رحيل الفرنسيين عنها، فأصبحت فرنسا مهددة من الداخل والخارج.
وأضافت أن نابليون قرر الرحيل عن مصر والعودة إلى فرنسا حتى يحافظ عليها من خطر إنجلترا.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تهديد من الداخل والخارج.. لميس جابر تروى قصة محاصرة إنجلترا لـ بونابرت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.