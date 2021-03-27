فيديو .. الصحة : توفير 3400 كيس دم وبلازما لمصابى حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعداد المصابين فى حادث تصادم القطارين وصلت إلى 165 مصابًا و32 وفاة.

وأضاف خالد مجاهد أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنها فى طريقها إلى القاهرة على متن طائرة ويتواجد معها ثلاثة مصابين يحتاجون إلى إجراء جراحات دقيقة.

وتقدم متحدث وزارة الصحة بخالص العزاء لأسر الضحايا فى حادث تصادم قطارى سوهاج، متوقعا أن تستمر أعداد المصابين والضحايا كما هى دون تغيير.