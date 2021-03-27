جدة - نرمين السيد - وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعداد المصابين فى حادث تصادم القطارين وصلت إلى 165 مصابًا و32 وفاة.
وأضاف خالد مجاهد أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنها فى طريقها إلى القاهرة على متن طائرة ويتواجد معها ثلاثة مصابين يحتاجون إلى إجراء جراحات دقيقة.
وتقدم متحدث وزارة الصحة بخالص العزاء لأسر الضحايا فى حادث تصادم قطارى سوهاج، متوقعا أن تستمر أعداد المصابين والضحايا كما هى دون تغيير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. الصحة : توفير 3400 كيس دم وبلازما لمصابى حادث قطارى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.