فيديو .. وزير النقل : سيتم محاسبة المقصرين فى حادث سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الوزير انتقل إلى المستشفى العام بسوهاج، للاطمئنان على المصابين.

وتابع موسى، أن الوزير أكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، بتقديم الرعاية لكل المصابين.

وأوضح أحمد موسى، أنه شدد فى أول تصريح له على أنه سيتم محاسبة المقصرين.