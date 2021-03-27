انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. انهيار عقار جسر السويس وأنباء عن وقوع ضحايا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تداول منذ قليل، أنباء عن انهيار عقار جسر السويس، بمحافظة القاهرة، وأنباء عن وقوع ضحايا تحت الأنقاض.

حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالعاصمة، إشارة من النجدة تفيد بإنهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، منطقة جسر السويس، وفي الحال انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني والحماية المدنية لمحل وقوع الحادث، وجار الآن فحص البلاغ. تابع الفيديو..IMG_3656.mov وقال أحد شهود من جيران سكان العقار المنكوب ان العقار قد حدث به ميل ملحوظ ليلة أمس الجمعة.

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