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بالفيديو.. انهيار عقار جسر السويس وأنباء عن وقوع ضحايا

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شريف المراكبي 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - تداول منذ قليل، أنباء عن انهيار عقار جسر السويس، بمحافظة القاهرة، وأنباء عن وقوع ضحايا تحت الأنقاض.
حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالعاصمة، إشارة من النجدة تفيد بإنهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، منطقة جسر السويس، وفي الحال انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني والحماية المدنية لمحل وقوع الحادث، وجار الآن فحص البلاغ. تابع الفيديو..IMG_3656.mov

 

عقار جسر السويس

بالفيديو.. انهيار عقار جسر السويس وأنباء عن وقوع ضحايا 1

بالفيديو.. انهيار عقار جسر السويس وأنباء عن وقوع ضحايا 2

وقال أحد شهود من جيران سكان العقار المنكوب ان العقار قد حدث به ميل ملحوظ ليلة أمس الجمعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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