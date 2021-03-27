الأرصاد تتوقع طقس السبت : مائل للبرودة وعظمى القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على شمال الصعيد نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.





وأضافت الأرصاد فى بيان لها أمس الجمعة، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة، مع نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 12 20 الإسكندرية 13 19 بورسعيد 13 19 دمياط 13 18 الغردقة 14 25 شرم الشيخ 16 25 أسوان 16 26 كاترين 5 15 الإسماعيلية 12 20

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