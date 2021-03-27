صور.. محافظ القاهرة يزور مصابى عقار حى السلام المنهار

جدة - نرمين السيد - ووجه عبدالعال، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأكد محافظ القاهرة، أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارىء القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين، مشيرًا إلى توافر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفى.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا فى الساعة الثالثة فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب.

وعلى الفور انتقل خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، وتم نقل 24 حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود 5 حالات وفاة، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.