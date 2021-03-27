الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، لطيف على جنوب الصعيد. وعن الشبورة المائية قالت الأرصاد: "شبورة مائية خفيفة صباحا على القاهرة والوجه البحرى". كما توقعت اضطراب شديد على البحر الأحمر وخليج السويس، لتصل سرعة الرياح من 75 إلى 85 كم / س، وارتفاع الموج من 4 إلى 6 أمتار. وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة غدا:- وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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