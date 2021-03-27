إنفوجراف.. الهرم الأكبر ومعبد الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى فى العالم

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافا، أعلن خلاله أن الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر، ضمن أجمل 50 مبنى فى العالم وفقًا لجريدة "الديلى ميل" الإنجليزية، والتى اعتمدت فى تصنيفها على علم ونظرية "النسبة الذهبية"، حيث احتل الهرم الأكبر المركز رقم 19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.





وأوضح المركز، أن النسبة الذهبية كانت المعيار الذى اعتمد عليه العلماء عند اختيار هذه المبانى التى تحقق هذه الشروط سواء فى تركبيها أو فى الناحية الجمالية. وجاء فى مقدمة قائمة أجمل 50 مبنى فى العالم كاتدرائية سانت بول بإنجلترا، يليها فندق مارينا باى ساندز فى سنغافورة، ثم دير وستمنستر بإنجلترا، وقلعة أوساكا فى اليابان، وكاتدرائية سانت باسيل بروسيا.

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