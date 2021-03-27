إسماعيل هنية يعزي الرئيس السيسي بضحايا حادثة سوهاج

عزى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا تصادم قطارين في محافظة سوهاج، جنوب البلاد.

وقال هنية في رسالة تعزية ” لقد تلقينا في حركة حماس ببالغ الحزن والألم خبر تصادم قطارين في مدينة سوهاج والذي أسفر من وقوع عدد من الضحايا والجرحى”.

وأضاف هنية في رسالته “أننا في حركة حماس وإذ نعبر عن تضامننا الكامل مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وأهالي الضحايا والجرحى والمتضررين في هذا المصاب الأليم، لنسأل الله تعالى أن يحفظ مصر الشقيقة ويجنبها كل مكروه وسوء، ويديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار”.