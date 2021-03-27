عزى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا تصادم قطارين في محافظة سوهاج، جنوب البلاد.
وقال هنية في رسالة تعزية ” لقد تلقينا في حركة حماس ببالغ الحزن والألم خبر تصادم قطارين في مدينة سوهاج والذي أسفر من وقوع عدد من الضحايا والجرحى”.
وأضاف هنية في رسالته “أننا في حركة حماس وإذ نعبر عن تضامننا الكامل مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وأهالي الضحايا والجرحى والمتضررين في هذا المصاب الأليم، لنسأل الله تعالى أن يحفظ مصر الشقيقة ويجنبها كل مكروه وسوء، ويديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسماعيل هنية يعزي الرئيس السيسي بضحايا حادثة سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.