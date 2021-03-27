معلومات الوزراء: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريراً ضمن سلسلة "مصر في معلومة"، حول الهرم الأكبر ومعبد الأقصر.

حيث تم اختيار الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم وفقًا لجريدة "الديلي ميل" الإنجليزية.

والتي اعتمدت في تصنيفها على علم ونظرية "النسبة الذهبية"؛ حيث احتل الهرم الأكبر المركز رقم 19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.

النسبة الذهبية كانت المعيار الذي اعتمد عليه العلماء عند اختيار هذه المباني التي تحقق هذه الشروط سواء في تركبيها أو في الناحية الجمالية.

جاء في مقدمة قائمة أجمل 50 مبنى في العالم كاتدرائية سانت بول بإنجلترا، يليها فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة، ثم دير وستمنستر بإنجلترا، وقلعة أوساكا في اليابان، وكاتدرائية سانت باسيل بروسيا.