عادت حركة القطارات السكة الحديد بمحافظة سوهاج ، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث الأمس نتيجة تصادم قطارين ، والذى أدى إلى وفاة 32 مواطنًا وإصابة 161 آخرين فى الحادث، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات "طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام حركة القطارات على السكة الحديد بعد حادث قطارى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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