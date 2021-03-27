بوتين يعزي السيسي في ضحايا تصادم القطارين في سوهاج

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سقوط ضحايا إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد أمس الجمعة.

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