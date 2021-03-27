الليلة.. محافظة الجيزة تشارك العالم فى ساعة الأرض

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، المشاركة بالحدث البيئى العالمى السنوى "ساعة الأرض"، مساء اليوم والذى تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة، للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة.





وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان صحفى، إن المحافظة ستقوم مساء اليوم بمشاركة دول العالم فى الحدث البيئى العالمى فيما يعرف بساعة الأرض وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءا من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساءاً، مؤكدا أن هذا الحدث البيئى العالمى يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ولتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية. وأشار المحافظ، إلى أن هذا الحدث يرمز إلى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وأنه سيتم خلاله إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 وذلك مساء اليوم فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة، وغيرها من الأماكن غير الحيوية وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى. ودعا محافظ الجيزة، المواطنين للمشاركة بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة.

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