جدول حصص الأسبوع الـ24 على قناة مدرستنا

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، جدول الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع"، للفصل الدراسى الثانى على القناة التعليمية "مدرستنا".





وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن جداول الأسبوع الرابع والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، يستمر فى الفترة من يوم الأحد 28 مارس حتى السبت 3 إبريل 2021.

وأشارت التعليم، إلى أن تردد القناة هو: 12303 أفقى / معدل الترميز: 2750 / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.