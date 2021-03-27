القوى العاملة: تعيين 652 شابا فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بتعيين 652 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم شابان من ذوى الاحتياجات الخاصة.





جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2.253 شاباً فضلاً عن استخراج 567 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال الوزير فى بيان صحفى، إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، كما تم تنفيذ 4 دورات أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة لـ 40 متدربا.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - فى تقريره الشهرى للوزير- إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 423 منشأة، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 171 محضراً سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إدارى و6 ندوات توعية (اعرف - احمى نفسك)، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1.090 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2.800 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 83 شكوى عمالية، تم تسوية 8 منها، وإحالة 31 للمحكمة العمالية، و 44 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.