وفد من سياحة البرلمان يتابع العمل بمشروع توسعة مطار برج العرب

جدة - نرمين السيد - وذلك ببناء مبنى جديد للركاب، بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوى، لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوى الإقليمى بدلتا النيل. وكان مجلس النواب، وافق فى جلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2016، على القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لتنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولى بقيمة القرض: 18,200 مليار ين يابانى. ويضم الوفد النائب عمرو هندى وكيل اللجنة، والنائب بهاء الدين عبد العاطى، والنائب عماد الدين الدراجلى.

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