القوى العاملة: تعيين 1492 شابا بالغربية منهم 19 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1492 شابا، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 19 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3938 شابًا، كما تم توفير 2312 فرصة عمل.





وقال سعفان، إن المديرية استخرجت 1225 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما خرجت 34 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحى دسوقى مدير المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال فبراير الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 849 منشآت "دورى – حملات"، وإعادة التفتيش على 840 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 110 محاضر، وتلقى 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوتان ما زالتا تحت البحث، فضلاً عن بحث 222 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، صرفت المديرية منحتين مولود بـ4000 جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلاً عن تسجيل 114 من صغار الصيادين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة وإعادة التفتيش على 487 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ408 منشآت لإزالة المخالفات، وبحث 53 شكوى فى نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.