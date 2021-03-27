الحكومة تنفى إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي...

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونياً على التابلت، بلجان في المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، مُشيرةً إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين في شهر أبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها تمهيداً لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

وفي سياق متصل، سيتم عقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة على أن يكون الامتحان ورقياً -اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق- وتكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).