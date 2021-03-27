القوى العاملة: تحصين العاملين فى 3 أنشطة من فيروس كورونا بجدة

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالى بجدة، لفت فيه إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة تتجه لحماية الصحة العامة من خلال فرض التحصين من فيروس كورونا للعاملين بعدد من الأنشطة، وذلك ابتدءا من شهر شوال 1442 هجرية.

وقال الملحق العمالى بجدة فى تقريره لوزير القوى العاملة: إن الأنشطة المستهدفة لفرض التحصين هى المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحال الحلاقة الرجالى، وصالونات التجميل النسائية، مشيرا إلى أن الخيارات المتاحة فى هذا الشأن تحصين العاملين عبر أخذ اللقاحات، والفحص الأسبوعى للعاملين بالأنشطة: فحص PCR سلبى كل 7 أيام، والفحص على نفقة المنشأة لموظفيها.

وأوضح الملحق العمالى وليد عبد الرازق، أن من مزايا التحصين، حماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادى ظهور أى تفشيا فى الأنشطة، والسعى لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع فى أخذ اللقاحات.