صور.. ندوة بجامعة الإسكندرية لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور سفير اليابان

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ندوة لعرض فيلم "بين بحرين" لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور نوكى ماساكيع، سفير اليابان بالقاهرة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، والدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة.





وجرى خلال الندوة العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"، والذى يناقش قصة سيدة مصرية تتعرض لظروف قاسية ولكنها تقاوم هذه الظروف وتصبح نموذج لتنوير مجتمعها، ويعد هذا الفيلم تعاون بين المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أن المرأة المصرية لها مكانة كبيرة فى المجتمع المصرى وهى المحرك الأساسى للمجتمع، وحققت نجاحًا كبيرًا فى جميع الميادين.

وأشار جابر، إلى وجود نماذج ناجحة عديدة للمرأة المصرية صنعت التاريخ، مضيفا أن القيادة السياسية تدعم المرأة بشكل كبير وتعمل على القضاء على العنف ضدها.

وقدم السفير نوكى ماساكى، الشكر للمصريين على اهتمامهم بهذا الملف الهام، مشيرا إلى أن هذا الفيلم تم إنتاجه بدعم من اليابان لما تمثله هذه القضية من اهتمام كبير من الشعب اليابانى.

وأوضحت الدكتور رانيا يحيى، أن هذه القضية عالمية وتختلف من مجتمع لآخر حسب ثقافة المجتمع والعنف له أشكال عديدة منها جسدى ولفظى وكذلك مشكلة الزواج المبكر، وأضافت أن هناك إرادة حقيقية من الدولة المصرية لنبذ العنف ضد المرأة.

من جانبها أكدت الدكتورة كريستين عرب، أنها تفتخر بالتعاون والشراكة مع المجلس القومى للمرأة والذى يركز على الأنماط الاجتماعية وحقوق المرأة وكيفية تمكينها فى المجتمع حيث يتناول الفيلم قضية التعليم وأهميتها وقضية ختان الإناث وتأثيرها السلبى على الفتاة المصرية حيث حصد الفيلم على أكثر من 20 جائزة وهو من تأليف المبدعة مريم ناعوم وإخراج أنس طلبه.

وأشارت الدكتورة بهية شاهين، المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الدولة تدعم المرأة فى جميع المجالات، وأنشات وزارة التعليم العالى وحدات فى جميع الجامعات المصرية ويرجع تأسيس الوحدة داخل جامعة الإسكندرية منذ عام 2017 وتعمل الوحدة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة.