صور.. الأوقاف تصدر أول مطوية فى الإعجاز الربانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم فى بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) فى الكون وفى جسم الإنسان.
وأوضحت الوزارة، أن المطوية تحتوى على: الإعجاز الربانى فى البصمة - الإعجاز الربانى فى خلق الجنين - الإعجاز الربانى فى الدورة الدموية الإعجاز الربانى فى خلق النبات".
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