السكة الحديد: عودة حركة القطارات على خط القاهرة السد العالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم السبت، عودة حركة القطارات على خط القاهرة السد العالى بالخطين الطالع والنازل بعد الاستعداد بالحركة بين محطتى المراغة وطهطا وذلك فى تمام الساعة 8.15 صباحا.





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