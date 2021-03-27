إنفوجراف.. مصر تبنى أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم

جدة - نرمين السيد - تبنى مصر مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فى إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.





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