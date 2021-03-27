التعليم: لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسى الحالى 2020-2021.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسى الحالى 2020-2021، مُوضحةً أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونيًا على التابلت، بلجان فى المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، مُشيرةً إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين فى شهر إبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها تمهيداً لإجراء اختبارات تجريبية فى شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

وفى سياق متصل، سيتم عقد امتحانين مجمعين فى نهاية شهر إبريل ونهاية شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة على أن يكون الامتحان ورقيًا -اختيار من متعدد فى ورقة مجمعة للجدول المرفق- وتكون الإجابة بورقة منفصلة "بابل شيت".

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).