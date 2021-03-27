القوى العاملة : تعيين 1492 شاباً منهم 19 من ذوى الهمم...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1492 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3938 شاباً ، كما تم توفير 2312 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 1225 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 34 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال فبراير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 849 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 840 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 110 محضراً ، وتلقي 6 شكاوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 4 شكاوي منها ، وتبقى شكوتان ما زالتا تحت البحث ، فضلاً عن بحث 222 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلي أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف منحتين مولود بـ 4000 جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه ، ورعاية صحية لـ 7 عمال بمبلغ 1400 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 114 من صغار الصيادين .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة وإعادة التفتيش على 487 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 408 منشأت لإزالة المخالفات ، وبحث 53 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .