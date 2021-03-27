مشاركة سفير مصر في بلجراد كضيف شرف في أول اجتماع لجمعية الصداقة...

شارك سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" كضيف شرف لأول اجتماع لجمعية الصداقة البرلمانية مع مصر بالجمعية الوطنية الصربية بتشكيلها الجديد، حيث تناول اللقاء محاور تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة البرلمانية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

وعرض السفير "الجويلي" لأبرز النتائج على تلك الأصعدة الأربعة متمثلة في تبادل الزيارات رفيعة المستوى والتوقيع على مذكرة التفاهم بين مجلس النواب والجمعية الوطنية برلمانياً والتحضيرات الجارية لعقد اللجنة الاقتصادية الثنائية وتشكيل مجلس الأعمال المشترك، فضلاً عن مشاركة مصر كضيف شرف في العديد من المنتديات الثقافية.

وقد أثنى أعضاء جمعية الصداقة على العلاقات المتميزة بين الدولتيّن والتي تظهر جلياً في التنسيق الثنائي بين الجانبين في إطار المنظمات الدولية. كما أشادوا بالمشروعات الجارية في مصر، معربين عن التطلع للمساهمة في تلك الجهود التنموية، وكذا توسيع نطاق التبادل الثقافي لتشمل استقبال السياح من مصر أيضاً وتنظيم الأنشطة الفنية المشتركة. وطرحوا فكرة تنظيم أول زيارة لمجموعة الصداقة البرلمانية إلى مصر في أكتوبر المقبل مصحوبة ببعثة اقتصادية وشخصيات ثقافية رائدة لتعزيز التعاون بين البلديّن.