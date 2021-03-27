وزارة التربية التعليم: النتيجة النهائية لطلاب النقل تحدد بعد إضافة درجات الترم...

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الشهور الثلاثة مارس وأبريل ومايو لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، تضاف لدرجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول، وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة نتيجة الترم الثانى، لافتة إلى أن تقييم الطلاب فى صفوف النقل مرهون بنتيجة الفصلين الدراسيين فى الامتحانات المجمعة التى عقدت بالترم الأول وستعقد بالفصل الدراسي الثاني. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية: اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021 اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية: اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية: اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021 اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021 اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي: اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021 اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي: اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021 اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل. مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي: اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021 اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

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