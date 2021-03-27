عاجل.. رئيس تونس يعزى الرئيس السيسى هاتفيا فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس التونسى عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس فى حادث قطارى سوهاج، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين. من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد على اللفتة الكريمة، مثمنا المواقف التونسية الداعمة لمصر، والتى تعكس الأخوة التى تتميز بهما العلاقات الممتدة بين البلدين.

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