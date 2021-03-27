عاجل.. وزيرة التضامن: صرف 20 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث سوهاج بشكل عاجل اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه اليوم بسرعة إنهاء الإجراءات لتعويض المستحقين من أسر ضحايا ومصابى حادث قطار سوهاج، مع تقديم سبل الرعاية سواء نفسية أو صحية أو اجتماعية للمصابين وتأمينهم غذائيًا.





وأضافت القباج، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أن كل أسرة متوف ستحصل على 100 ألف جنيه تصرف من التضامن الاجتماعى وسيتم الصرف فى أقل من أسبوع.

وأوضحت أن من أصيبوا بعجز كلى خلال الحادث سيحصلون على 100 ألف جنيه، والعجز فوق الـ50% سيحصل على 75 ألف جنيه، أما العجز تحت الـ50% تتدرج نسبة التعويض من 40 إلى 75 ألف جنيه بناء على التقرير الطبى الدال على نسبة الإعاقة.

وأشارت إلى أن من تسبب له الحادث فى عجز كلى سيحصل على معاش شهرى مدى الحياة للقصر ولذويه، أما المصابين من زاد عدد ساعات تواجده بالمستشفى عن 72 ساعة سيصرف مبلغ من 20 إلى 40 ألف جنيه، أما من قضى فى المستشفى مدة أقل من 72 ساعة سيحصل على حد أقصى 10 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه حد أدنى كتعويض.

وأكدت أنه سيتم صرف مبلغ عاجل اليوم عبارة عن 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى ومن 5 إلى 10 آلاف جنيه للمصابين.