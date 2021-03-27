جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الفترة الماضية كان يتم الموائمة بين التشغيل وتحديث القطارات وهو ما كان يقابل من قبل البعض بالتأفف بسبب التأخيرات وهو ما جعلهم يتغاضون عن بعض أمور الحوكمة، مضيفًا: "ثبت إن الكلام ده لازم يكون دقيق لنحافظ على أرواح أهالينا".





وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت: "دلوقتى إما نقفل السكة الحديد خالص لحين التطوير ودا كلنا هنرفضه، لأن السكة الحديد بتحمل مليون راكب يوميا وبتخدم كل الناس، والحل المقرر من قبل الحكومة هو أن كل القطارات تعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين المسير للسيطرة على القطار". وتابع: "قد نتأخر لمدة تصل إلى 25% من زمن وصول الرحلة، ولكن حاليا ليس أمامنا غير هذا الحل لنحافظ على أرواح الأهالى، وأنا شخصيًا والحكومة لا نستطيع تحمل حدوث حادثة أخرى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. كامل الوزير: الحكومة لا تستطيع تحمل وقوع حادثة أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.