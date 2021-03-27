المصريين الأحرار: جنوح Evergreen تكرر فى ألمانيا عام 2019

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تواصل حزب المصريين الأحرار مع ممثليه فى ألمانيا للوقوف على حقيقة الأمر، حيث أكدوا أن ذات السفينة قبل عامين، جنحت فى نهر "إلبه" شمال ألمانيا واقتربت بشدة من المدينة، فضلاً عن اصطدامها بمراكب شخصية، كما دمرت المرسى.
وأضاف ممثلو الحزب أن الحكومة الألمانية أجرت تحقيقا موسعا فى الأمر، لاسيما وأنه لم تكن هناك عوامل طبيعية (رياح أو عواصف) تؤدى لجنوحها.
وأوضحت التحقيقات وجود خلل فنى أو تقنى بالسفينة Evergreen أو خطأ من القبطان قائدها.
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